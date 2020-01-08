Головкін дізнався свого наступного суперника

Геннадій Головкін вийде на ринг у березні

Володар титулів IBF і IBO в середній вазі Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) проведе бій проти поляка Каміла Шеремета (21-0, 5 KO).

Про це повідомляє Boxing Scene.

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Поєдинок повинен відбутися у Чикаго. Планується, що боксери вийдуть в ринг 28 березня. Відзначається, що букмекери вже приймають ставки в співвідношенні 25 до 1 на користь казаха.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів. Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.