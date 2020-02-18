Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) назвав перемогу над Володимиром Кличком в 2015 році найважливішим досягненням у кар'єрі.

Про це розповів сам британський бокер.

"Ніщо не наблизиться до тієї ночі. Ще більш приємно було зробити це в Німеччині, де ви рідко можете заслужити перемогу рішенням суддів в бою з місцевим боксером.

Навіть дострокова перемога в реванші з Вайлдером з цим не зрівняється.

Він сподівається, що мене турбує сила його удару, але я б не пішов на реванш, якби не хотів", - відзначив Ф'юрі.