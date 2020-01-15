Суперник Беспутіна - про провалений допінг-тест: Ніколи його не поважав

Джерело - isport.ua.
Російський боксер Раджаб Бутаєв, який поступився Олександру Беспутіну в бою, після якого останнього спіймали на допінгу, не здивувався позитивного допінг-тесту співвітчизника.
Про це він заявив в інтерв'ю ESPN.
"Я не здивований. Ніколи його не поважав ні як людину, ні як спортсмена. Перед боєм моя команда наполягала на тестуванні VADA. Він і його команда довго відмовлялися, а коли я погодився заплатити за обидві сторони, включаючи його, вони пішли на це неохоче.
Після бою він намагався ігнорувати запити VADA про своє місцеперебування на протязі двох тижнів.
Це ганебний вчинок і неповагу до боксу. Єдиним моїм бажанням після фінального гонга був реванш. Тепер в рівних умовах я ще більше впевнений у своїй перемозі", - зазначив Бутаєв.
Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.