Російського чемпіона світу впіймали на допінгу

Позитивна проба була взята у Беспутіна після перемоги в титульному бою

Непереможний російський боксер Олександр Беспутін (14-0, 9 КО) здав позитивну допінг-пробу після свого поєдинку поєдинком за вакантний титул регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі проти Раджаба Бутаєва, який відбувся в Монако 30 листопада минулого року.

Про це віце-президент промоутерської компанії Top Rank Карл Моретті заявив в інтерв'ю ESPN.

"Ми знаємо про це і обговорюємо всі деталі з його командою. Більше нічого не можу сказати", - сказав Моретті.

У допінг-пробі російського боксера було виявлено заборонену речовину лігандрол (LGD-4033).

Лігандрол є селективним модулятором андрогенних рецепторів і допомагає збільшити м'язову масу. Препарат за своїми діями схожий з анаболічними стероїдами, однак має менше побічних ефектів.

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