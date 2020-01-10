Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко грає у хокей у формі, на якій зображено прапор Російської імперії.

Фото із хокейного матчу за участю Ломаченка опублікувала одна з фанаток боксера у Instagram.

Команда ХК Мєдвєді з Одеси грає у чорно-жовто-білих кольорах. На рукавах форми зображено чорно-жовто-білий прапор, який нагадує прапор Російської імперії, який був офіційним російським державним символом у XIX столітті.

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