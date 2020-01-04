Американець хоче провести поєдинок в Нью-Йорку

Навесні має відбутися бій за об'єднання поясів в легкій вазі між українцем Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) та американцем Тео Лопесом (15-0, 12 КО),

Про це повідомляє BoxingScene.

"Ми ведемо з Ломаченком переговори, обговорюємо, де має відбутися бій. Сподіваюся, скоро все вирішиться позитивно. Потрібно почати 2020 рік з великого бою. Хотілося б в Нью-Йорку на арені MSG, але подивимося, що вийде", - сказав Лопес.

Бій запланований на квітень або травень.

Нагадаємо, Ломаченко і Лопес можуть побитися у Саудівській Аравії.

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