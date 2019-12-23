Чемпіон світу у суперважкій вазі WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) свій наступний бій проведе із Кубратом Пулєвим (29-1, 14 КО).

Про це розповів голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Чи отримає Пулєв бій з Джошуа першим за Усика? Так.

Тобто, він буде наступним суперником? Так, він буде наступним суперником Джошуа. Ви ж знаєте, як IBF ставиться до своїх обов'язкових захистів титулу", - розповів Арум.