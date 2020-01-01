Ломаченко і Лопес можуть побитися у Саудівській Аравії

Українець може провести бій у Саудівській Аравії

Об'єднавчий бій у легкій вазі між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) може пройти у США в квітні або у Саудівській Аравії в травні.

Про це промоутер Боб Арум заявив в інтерв'ю Boxingscene.com.

"Ломаченко б'ється з Лопесом. Вважайте, угода закрита. Залишилося тільки вирішити питання з місцем проведення бою. У нас є дві пропозиції з Нью-Йорка: Madison Square Garden проти Barclays Center. А ще у нас є пропозиція з Саудівської Аравії. З приводу дати ... Бій відбудеться у квітні. У гіршому випадку, в травні, якщо ми все ж погодимося зробити поєдинок в Саудівській Аравії. Раніше ніяк, адже мусульмани святкуватимуть Рамадан (до 23 травня)", - сказав Арум.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.