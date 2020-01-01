Джошуа: Я не боюся Вайлдера, хоча він небезпечний

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа хоче провести бій з чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Зі мною Вайлдер не зробив би цього в сьомому раунді. Я б вийшов в ринг, щоб нокаутувати його. Це був би бій чемпіона проти чемпіона.

Я б не дозволив йому комфортно почувати себе на рингу зі мною. Я не боюся Вайлдера, хоча і знаю, що він небезпечний", - сказав Джошуа.