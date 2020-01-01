Джошуа хоче провести бій з Вайлдером у Великій Британії

Британець планує боксувати на стадіоні

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа хотів би у себе на батьківщині провести бій проти чемпіона WBC Деонтея Вайлдера.

Про це Ентоні заявив в інтерв'ю IFL TV.

"80 тисяч осіб або будь-яка інша арена, яка може вмістити всього лише 15 тисяч? Я думаю, що має сенс провести бій у Великій Британії. Ймовірно, це те, що і є перешкодою, - ми хочемо влаштувати цей поєдинок тут. Безумовно, варто враховувати трансляції, проте ми повинні в першу чергу думати про те, що має сенс для нашого дивізіону. Іноді варто вибратися за межі свого оточення, щоб щось запрацювало краще", - сказав Джошуа.

Раніше, Джошуа хоче провести бій в Африці.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.