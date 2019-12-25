Джошуа хоче провести бій в Африці

Джерело - sport.ua.
Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа абсолютна більшість боїв провів у Великобританії і хоче провести поєдинок в Африці.
Про це менеджер боксера Фредді Каннінгем заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Є варіанти з організацією бою у ДР Конго. Звичайно, наступний поєдинок не відбудеться в Африці, але Ентоні хоче спробувати себе у новому місці.
Що стосується наступного бою, то поки найкращим варіантом є новий стадіон Тоттенгему, - заявив Каннінгем.
Сам Джошуа має нігерійське коріння.
Відзначимо, що в ДР Конго (тоді - Заїр) в 1974 році відбувся легендарний бій Мухаммеда Алі і Джорджа Формана.
Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.
Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.