Джошуа хоче провести бій в Африці

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа абсолютна більшість боїв провів у Великобританії і хоче провести поєдинок в Африці.

Про це менеджер боксера Фредді Каннінгем заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Є варіанти з організацією бою у ДР Конго. Звичайно, наступний поєдинок не відбудеться в Африці, але Ентоні хоче спробувати себе у новому місці.

Що стосується наступного бою, то поки найкращим варіантом є новий стадіон Тоттенгему, - заявив Каннінгем.