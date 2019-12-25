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Джошуа хоче провести бій в Африці

Сьогодні 17:54 184 0
Британець не проти відправитися до Конго
Джошуа хоче провести бій в Африці
#Джошуа, #Африка

Джерело - sport.ua.

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа абсолютна більшість боїв провів у Великобританії і хоче провести поєдинок в Африці. 

Про це менеджер боксера Фредді Каннінгем заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Є варіанти з організацією бою у ДР Конго. Звичайно, наступний поєдинок не відбудеться в Африці, але Ентоні хоче спробувати себе у новому місці.

Що стосується наступного бою, то поки найкращим варіантом є новий стадіон Тоттенгему, - заявив Каннінгем.

Сам Джошуа має нігерійське коріння.

Відзначимо, що в ДР Конго (тоді - Заїр) в 1974 році відбувся легендарний бій Мухаммеда Алі і Джорджа Формана.

Нагадаємо, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.

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