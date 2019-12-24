 Дерев'янченко має намір організувати бій з Альваресом | Бокс | Champion.com.ua
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Дерев'янченко має намір організувати бій з Альваресом

Сьогодні 17:25 135 0
Українець спробує зустрітися з мексиканцем у 2020-му році
Дерев'янченко має намір організувати бій з Альваресом
#Дерев'янченко, #Альварес

Джерело - iSport.ua.

Український боксер Сергій Дерев'янченко після не вдалих домовленостей про титульний поєдинок з мексиканцем Саулом Альваресом не втрачає надії на цей бій.

Про це українець заявив в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

"Я не відмовлявся від поєдинку з Саулем. Не вийшло домовитися, тому що його команда вписувала різні штрафи в контракт. Наприклад, якщо у тебе буде 1 фунт переваги, то треба заплатити штраф близько мільйона. Могли бути якісь санкції і за те, що я або моя команда говорили б про цей бій. Вони склали контракт і всюди розставили пастки.

Вони не погодилися дати ту суму, про яку говорив мій менеджер. Я не знаю, скільки вони пропонували, але ми хотіли сім мільйонів доларів. Але вони були незгодні. Альварес отримав би гонорар в 35 мільйонів. Його команда говорила: "Ось, ми з Джейкобс боксували і виграли у нього. А Дерев'янченко Джейкобсу програв, і при цьому хоче такі великі гроші.

Що будемо робити далі? Скоро приїдемо в Америку, будемо про це розмовляти. Спробуємо організувати бій проти Альвареса в 2020-му році", - заявив Дерев'янченко.

Раніше, стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив у 2019 році.

Нагадаємо, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.

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