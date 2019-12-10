Стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив у 2019 році

Українець заробив 5,6 мільйона доларів

Сергій Дерев'янченко лише трохи поступився чемпіону світу за версіями WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василю Ломаченку за доходами в 2019 році.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Сергій заробив 5,6 мільйона доларів - на 400 тисяч менше, ніж Василь. Зате Дерев'янченко - рекордсмен нинішнього року серед українських боксерів по гонорару за один бій. За вихід в ринг 5 жовтня уродженець Феодосії заробив 5,5 мільйона доларів. Нагадаємо, мегафайт пройшов на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден в Нью-Йорку, суперником Дерев'янченко був казах Геннадій Головкін, якому Сергій поступився за очками в конкурентному і видовищному бою.

Всього в 2019 році українець провів два бої. 13 квітня Дерев'янченко переміг в США німця Джека кульків. Цікаво, що гонорар Сергія в цьому поєдинку склав близько 100 тисяч доларів, що в 55 (!) разів менше гонорару за наступний бій з Геннадієм Головкіна. Українець не соромився зізнатися, що за вихід в ринг проти Головкіна він заробив більше, ніж за всю свою боксерську кар'єру.

Нагадаємо, Редкач отримав суперника і дату наступного бою.

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