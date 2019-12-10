 Стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив у 2019 році | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України напередодні Євро-2020 зіграє з французами
Сьогодні 21:09 229
Тобі пи**ець, ху**ос. Коломойський погрожував судді після прграшу команди його сина
Сьогодні 18:40 1384
Зальцбург - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 18:27 1392
Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 18:20 4174
Рух підтвердив відставку Кучука
Сьогодні 13:16 1142
Команда Усика вимагає бою із Джошуа
Сьогодні 12:11 2876
Інтер прийме Барселону, Зальцбург зіграє із Ліверпулем. Розклад матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:45 578
Визначився наступний суперник Джошуа
Сьогодні 08:50 4536
Реал може відкликати Луніна із оренди
Сьогодні 08:11 1243
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Вчора 22:00 25356
Блоги
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:41 2280
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:39 697
Чому ви так граєте? Відео скандальної розмови Мілевського з гравцями Динамо
Чому ви так граєте? Відео скандальної розмови Мілевського з гравцями Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 21:05 1604
Рівно 18 років тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону
Рівно 18 років тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Valeriy Ruchka
Вчора 20:18 5307 1
Про жахливу гру Динамо та ганьбу Карпат - ТаТоТаке
Про жахливу гру Динамо та ганьбу Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 18:44 556
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:25 Теніс П'ять українок потрапили до заявки основної сітки Australian Open 80
21:11 Пряма трансляція Челсі - Лілль: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 480
21:09 Футбол Збірна України напередодні Євро-2020 зіграє з французами 229
20:54 Боротьба Особистий тренер Беленюка очолив збірну України 233
20:47 Блог НБА. Перспективи сезону. Сакраменто 191
20:44 Пряма трансляція Інтер - Барселона: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 548
20:40 Футбол Каштру: У Маліновського дуже сильний удар 251
20:24 Футбол Шевченко назвав наступників Роналду та Мессі у світовому футболі 691
20:10 Плавання Панкратов: СРСР незаконно брав участь в Олімпіадах з 50-х і нині нам за це мстять 341
19:55 Легка атлетика Триразова чемпіонка світу зажадала відповіді від керівників російського спорту щодо рішення WADA 1007
19:39 Бокс Стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив у 2019 році 673
19:25 Футбол Клопп був готовий замінити перекладача на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів 517
19:10 Футбол На матчі Шахтар - Аталанта очікується 25 тисяч глядачів 575
18:59 Хокей Президент Федерації хокею Швеції в Києві проведе семінар для тренерів та менеджерів 245
18:55 Бокс Тайсон назвав Кличка найкращим суперваговиком в історії 1879
18:40 Баскетбол Тобі пи**ець, ху**ос. Коломойський погрожував судді після прграшу команди його сина 1384
18:27 Футбол Зальцбург - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 1392
18:24 Футбол Кавані вибирає між італійським та іспанським клубами 326
18:20 Пряма трансляція Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 4174
18:09 Футбол Циганик: МЮ відправить скаутів на матч Дніпро-1 - Олександрія 743
17:54 Біатлон Підгрушна повертається. Став відомим склад збірної України на етап Кубку світу у Гохфільцені 557
17:45 Блог История футбольного мяча 262
17:38 Футбол Ліга Європи: що потрібно Динамо для виходу до 1/16 фіналу Ліги Європи 1432
17:38 Футбол Рівер Плейт викупить гравця у Карпат 353
17:23 Лижі Олімпійська чемпіонка: Які ще порушення потрібні, щоб Росію дискваліфікували не частково? 433

Стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив у 2019 році

Сьогодні 19:39 673 0
Українець заробив 5,6 мільйона доларів
Стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив у 2019 році
#Дерев'янченко, #Ломаченко

Джерело - klitschko-brothers.com.

Сергій Дерев'янченко лише трохи поступився чемпіону світу за версіями WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василю Ломаченку за доходами в 2019 році.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Сергій заробив 5,6 мільйона доларів - на 400 тисяч менше, ніж Василь. Зате Дерев'янченко - рекордсмен нинішнього року серед українських боксерів по гонорару за один бій. За вихід в ринг 5 жовтня уродженець Феодосії заробив 5,5 мільйона доларів. Нагадаємо, мегафайт пройшов на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден в Нью-Йорку, суперником Дерев'янченко був казах Геннадій Головкін, якому Сергій поступився за очками в конкурентному і видовищному бою.

Всього в 2019 році українець провів два бої. 13 квітня Дерев'янченко переміг в США німця Джека кульків. Цікаво, що гонорар Сергія в цьому поєдинку склав близько 100 тисяч доларів, що в 55 (!) разів менше гонорару за наступний бій з Геннадієм Головкіна. Українець не соромився зізнатися, що за вихід в ринг проти Головкіна він заробив більше, ніж за всю свою боксерську кар'єру.

Нагадаємо, Редкач отримав суперника і дату наступного бою.

Раніше, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.

Коментарі ()