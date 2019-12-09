Промоутер закликав Джошуа битися із Усиком

Наступним суперником чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) має бути Олександр Усик (17-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер українця Егіс Клімас.

"По-перше, мої вітання!!! Ти провів дуже розумний поєдинок. По-друге, схоже у тебе є дещо, що належить Усику ... Але це твоє право - прийняти виклик або відмовитися від нього і піти далі, проігнорувавши змагання. Незважаючи на те, як ти вчиниш, фанати зрозуміють, хто є хто ... У будь-якому випадку, Ентоні, відпочинь трохи, бо ти дійсно цього заслужив", - розповів Клімас.