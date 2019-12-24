 Джошуа роздратувала можлива втрата одного із поясів | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа роздратувала можлива втрата одного із поясів

Сьогодні 15:37 1052 0
Ентоні Джошуа прокоментував можливу втрату одного із своїх чемпіонських поясів
Джошуа роздратувала можлива втрата одного із поясів
#Джошуа, #Бокс, #Усик

Джерело - xsport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) готовий повертати можливі втрачені титули.

Про це розповів сам боксер.

"Мене це розсердить, адже збирати ці пояси дуже важко. Це дійсно непросто. Я утримував титули протягом багатьох років. Необхідність звільнити один з поясів через політику боксерських організацій буде мене дратувати, проте є речі, які я не можу контролювати. Якщо я втрачу титул, то буду знати, що зможу його повернути.

Час летить так швидко, що можна легко щось випустити з уваги. Ми просто чекаємо нового року, нових викликів і битв. Сподіваюся, попереду нас чекають пам'ятні роки. У 2020 році я готовий перемагати будь-якого опонента. Я буду зберігати концентрацію. Я дам шанс усім, хто цього захоче", - розповів Джошуа.

Відзначимо, що Джошуа може втратити один зі своїх поясів. Оскільки, WBO і IBF вимагають, щоб британець у наступному бою бився з їх обов'язковими претендентами - Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) відповідно. У разі відмови кожна з організацій може забрати чемпіонський пояс у британського боксера.

Нагадаємо, визначився найкращий боксер року.

Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.

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