Джошуа роздратувала можлива втрата одного із поясів

Джерело - xsport.ua.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) готовий повертати можливі втрачені титули.
Про це розповів сам боксер.
"Мене це розсердить, адже збирати ці пояси дуже важко. Це дійсно непросто. Я утримував титули протягом багатьох років. Необхідність звільнити один з поясів через політику боксерських організацій буде мене дратувати, проте є речі, які я не можу контролювати. Якщо я втрачу титул, то буду знати, що зможу його повернути.
Час летить так швидко, що можна легко щось випустити з уваги. Ми просто чекаємо нового року, нових викликів і битв. Сподіваюся, попереду нас чекають пам'ятні роки. У 2020 році я готовий перемагати будь-якого опонента. Я буду зберігати концентрацію. Я дам шанс усім, хто цього захоче", - розповів Джошуа.
Відзначимо, що Джошуа може втратити один зі своїх поясів. Оскільки, WBO і IBF вимагають, щоб британець у наступному бою бився з їх обов'язковими претендентами - Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) відповідно. У разі відмови кожна з організацій може забрати чемпіонський пояс у британського боксера.
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