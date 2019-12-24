Визначився найкращий боксер року

The Ring назвав найкращого боксера світу

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC і IBF Сауль Альварес став найкращим бійцем року за версією журналу The Ring.

Про це повідомляє прес-служба видання.

Премія вручалася за підсумками 2019 року, у якому мексиканець об'єднав титули в середній вазі, а потім піднявся на дві категорії, щоб провести бій з чемпіоном WBO у важкій вазі Сергієм Ковальовим. Альварес виграв титул, але пізніше залишив його.

Також, Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

Раніше, Арум назвав наступного суперника Джошуа.