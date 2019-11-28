Лопес: Подивимося, чи є Ломаченко людиною свого слова

Джерело - isport.ua.
Боксер Теофімо Лопес має 50 відсотків ансів провести бій з чемпіоном світу за версіями WBC. WBA і WBO Василем Ломаченком.
Про це Лопес заявив Boxing Scene.
"Я зовсім не здивований чутками, що Ломаченко спуститься в напівлегку вагу. Це змушує мене сміятися, але я не здивований. Я знаю, що фанати хочуть бій Ломи та Лопеса. Подивимося, чи є Ломаченко людиною свого слова.
Наскільки я впевнений в нашому поєдинку? 50 відсотків. Давайте подивимося, що станеться після бою з Коммі. Головне спочатку перемогти Коммі", - сказав Лопес.
Відзначимо, поєдинок Річарда Коммі і Теофімо Лопеса відбудеться 14 грудня в Нью-Йорку, США. На кону буде стояти титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі.
Раніше, Гарсія відмовився від бою із Ломаченком заради Пак’яо.
Нагадаємо, Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу.