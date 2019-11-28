Лопес: Подивимося, чи є Ломаченко людиною свого слова

Боксер Теофімо Лопес має 50 відсотків ансів провести бій з чемпіоном світу за версіями WBC. WBA і WBO Василем Ломаченком.

Про це Лопес заявив Boxing Scene.

"Я зовсім не здивований чутками, що Ломаченко спуститься в напівлегку вагу. Це змушує мене сміятися, але я не здивований. Я знаю, що фанати хочуть бій Ломи та Лопеса. Подивимося, чи є Ломаченко людиною свого слова.

Наскільки я впевнений в нашому поєдинку? 50 відсотків. Давайте подивимося, що станеться після бою з Коммі. Головне спочатку перемогти Коммі", - сказав Лопес.