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Гарсія відмовився від бою із Ломаченком заради Пак’яо

Сьогодні 13:34 500 0
Майкі Гарсія прокоментував свій наступний бій
Гарсія відмовився від бою із Ломаченком заради Пак’яо
#Ломаченко, #бокс

Джерело - espreso.tv.

Екс-чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях американець Майкі Гарсія хоче провести у 2020 році бій проти володаря титулу WBA у напівсередній вазі Менні Пак’яо.

Про це розповів сам боксер.

"Головна моя мета у 2020 році - поєдинок з Менні Пак’яо. Неймовірно сильно хочеться провести такий бій. Проте, у мене є ще один варіант - Джессі Варгас", - сказав Гарсія.

Таким чином, у планах американця немає повернення у легку вагу та бою з українцем Василем Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу.

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