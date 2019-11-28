Майкі Гарсія прокоментував свій наступний бій

Екс-чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях американець Майкі Гарсія хоче провести у 2020 році бій проти володаря титулу WBA у напівсередній вазі Менні Пак’яо.

Про це розповів сам боксер.

"Головна моя мета у 2020 році - поєдинок з Менні Пак’яо. Неймовірно сильно хочеться провести такий бій. Проте, у мене є ще один варіант - Джессі Варгас", - сказав Гарсія.

Таким чином, у планах американця немає повернення у легку вагу та бою з українцем Василем Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу.