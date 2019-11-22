Джерело - LOMA Official TV.
Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко у найближчий рік не буде змінювати вагову категорію.
Про це розповів сам боксер.
"Я навіть не знаю, чи буду я переходити в напівлегку вагу.
Зараз всі потихеньку починають підніматися в легку вагу, тому на найближчий рік у мене вистачає вибору в даній категорії.
Але при наявності цікавого поєдинку проти топового боксера в напівлегкій вазі - не питання, я спущуся взагалі без проблем", - розповів Ломаченко.
Нагадаємо, Ковальов планує перейти у важку вагу.