 Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу

Сьогодні 21:15 184 0
Василь Ломаченко прокоментував перехід у напівлегку вагу
Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу
#Ломаченко, #бокс

Джерело - LOMA Official TV.

Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко у найближчий рік не буде змінювати вагову категорію.

Про це розповів сам боксер.

"Я навіть не знаю, чи буду я переходити в напівлегку вагу.

Зараз всі потихеньку починають підніматися в легку вагу, тому на найближчий рік у мене вистачає вибору в даній категорії.

Але при наявності цікавого поєдинку проти топового боксера в напівлегкій вазі - не питання, я спущуся взагалі без проблем", - розповів Ломаченко.

Нагадаємо, Ковальов планує перейти у важку вагу.

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