Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко у найближчий рік не буде змінювати вагову категорію.

Про це розповів сам боксер.

"Я навіть не знаю, чи буду я переходити в напівлегку вагу.

Зараз всі потихеньку починають підніматися в легку вагу, тому на найближчий рік у мене вистачає вибору в даній категорії.

Але при наявності цікавого поєдинку проти топового боксера в напівлегкій вазі - не питання, я спущуся взагалі без проблем", - розповів Ломаченко.