Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) поступився у 12-раундовому поєдинку Генадію Головкіну (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

Цей бій став одним з найкращих за останній час на думку Едді Гірна.

One of the best fights I’ve seen live! Respect to two absolute warriors!!! #GGGDerevyancheًnko @DAZN_USA @SkySportsBoxing 🔥