Відомий промоутер віддав честь українському і казахському боксерам

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) поступився у 12-раундовому поєдинку Генадію Головкіну (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

Цей бій став одним з найкращих за останній час на думку Едді Гірна.

"Один з найкращих поєдинків, які я коли-небудь бачив. Висловлюю свою повагу двом абсолютним воїнам", - зазначив промоутер.

One of the best fights I’ve seen live! Respect to two absolute warriors!!! #GGGDerevyancheًnko @DAZN_USA @SkySportsBoxing 🔥 — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 6, 2019

Нагадаємо, Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.