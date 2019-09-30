Американський боксер опинився за гратами, після того як побив дружину

Після побиття дружини американський боксер Ванес Мартиросян був заарештований місцевою поліцією.

Про це повідомляє TMZ.

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15 вересня американський боксер вірменського походження Ванес Мартиросян потрапив у відділ поліції після того, як побив дружину.

Інцидент трапився в будинку родини, через суперечку на побутовому рівні. Боксер схопив дружину за руку і вдарив її по обличчю, розбивши жінці ніс. Попри це, їй вдалося вирватись і викликати поліцію.

Зазначимо, що дружина Мартиросяна не стала звертатися за допомогою до медиків, проте написала заяву в поліцію. На наступний ранок боксера заарештували, звинувативши його в домашньому насильстві. Після чого боксера випустили під заставу в розмірі $ 50 тис.