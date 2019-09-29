Джерело - iSport.ua.
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко завершив підготовку до бою проти Геннадія Головкіна, який відбудеться 5 жовтня.
Про це він повідомив порталу boxingnews24.
"Я відчуваю себе добре. Табір пройшов так, як ми його і планували і вже підійшов до завершення. Я готовий до бою. У бою з Головкіним мені потрібно швидко рухатися, працювати через джеб і діяти під різними кутами "", - сказав Дерев'янченко.
Нагадаємо, Головкін та Дерев'янченко змагатимуться за два чемпіонські пояси.
Раніше, Дерев'янченко і Головкін провели першу дуель поглядів.