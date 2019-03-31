Мій профіль
Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу
Сьогодні 06:52 536
Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою
Сьогодні 07:22 1028
Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було
Сьогодні 06:50 12835
Прокунін покинув пост тренера збірної України
29.03.2019 22:01 1633 2
Маркевич: Порошенка треба переобирати на другий термін
29.03.2019 20:30 5029 5
Канал Футбол транслюватиме чемпіонат Бельгії
29.03.2019 14:29 1057
WBA підтвердила відмову Усика від пояса
29.03.2019 10:59 1291
Бій Усика з Такамом узгоджений
28.03.2019 23:11 1920
Косовський очолив Ворсклу
28.03.2019 17:08 3274
У ДТП загинув титулований український кікбоксер
28.03.2019 15:23 2470
Навколо спорту
Блоги
Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою
Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:22 1028
Зозуля забив восьмий гол в сезоні за Альбасете
Зозуля забив восьмий гол в сезоні за Альбасете Valeriy Ruchka
Вчора 23:03 1081
Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було
Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було Valeriy Ruchka
Вчора 18:41 1238
Гвоздик відправив легендарного Стівенсона у божевільний нокаут. Відео нокауту
Гвоздик відправив легендарного Стівенсона у божевільний нокаут. Відео нокауту Андрій Твердохліб
Вчора 15:53 22819
Суперник Гвоздика уже перемагав українців. Як Нгумбу відібрава чемпіонський пояс Узелкова
Суперник Гвоздика уже перемагав українців. Як Нгумбу відібрава чемпіонський пояс Узелкова Valeriy Ruchka
Вчора 14:26 1885
Новини
Стрічка Популярні Коментують
07:22 Блог Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою 1028
06:52 Бокс Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу 536
06:50 Бокс Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було 12835
00:33 Бокс Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019 3315
30 Березня 2019
23:35 Футбол Атлетіко розгромило Алавес, Сельта здолала Вільяреал. Результати 29 туру Ла-Ліги 532
23:25 Футбол Сампдорія сенсаційно переграла Мілан, Удінезе перемогло Дженоа 677
23:12 Теніс Кіченок переграла росіянку і вийшла у фінал кваліфікації турніру в Чарльстоні 569
23:03 Блог Зозуля забив восьмий гол в сезоні за Альбасете 1081
22:45 Футбол РБ Лейпциг знищив Герту в 27 турі Бундесліги 539
22:31 Футбол Евертон без проблем переграв Вест Гем 676
22:22 Бокс Гвоздик: Моя мета об'єднати титули чемпіона світу 546
21:57 Бокс Гірн: У Кличка ніколи не було достойних суперників, тепер вони є 927
21:43 Футбол Баварія - Фрайбург: огляд матчу 353
21:21 Футбол Мальдіні: Молоді українці можуть з'явитися в Мілані 686
21:05 Футбол 19-річний талант приніс Ювентусу перемогу над Емполі 569
20:52 Футбол Боруссія Дортмунд — Вольфсбург: огляд матчу 429
20:44 Футбол Зідан: Мбаппе поки що не гравець Реала 738
20:23 Футбол Манчестер Сіті - Фулгем: огляд матчу 1835
20:14 Футбол Дубль Мессі приніс Барселоні перемогу над Еспаньйолом 779
19:57 Футбол Ліверпуль продасть гравця основи за 40 млн євро 840
19:51 Футбол Мессі: Було б чудово, якби Роналду грав у Реалі 996
19:35 Гандбол Мотор програв Віве Кельце та вибув з Ліги Чемпіонів 1051
19:18 Футбол МЮ переграв Вотфорд, Лестер здолав Борнмут. Результати 32 туру АПЛ 829
18:55 Футбол Боруссія вирвала перемогу в Вольфсбурга, Баварія втратила очки з Фрайбургом. Резуьтати 27 туру Бундесліги 638
18:41 Блог Згадати все: Гвоздик нокаутував Стівенсона та став чемпіоном світу WBC. Як це було 1238

Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було

Сьогодні 06:50 12835 0
Перший захист титулу WBC українським чемпіоном
Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було

Двобій завершується, Нгумбу не може продовжити бій! Олександр Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі.

5 раунд: Тримається Нгумбу за ногу, пауза в поєдинку.

4 раунд: Багато клінчів від Нгумбу, за що рефері його попереджає поки на словах. У кінцівці у Гвоздика пройшло пару точних комбінацій, але француз лише танцює.

3 раунд: Українець знову домінує, хороші удари справа пройшли від Гвоздика, однак Нгумбу стоїть намагався відповісти, однак чіткої серії ми не побачили.

2 раунд: У тому ж ключі пройшов і другий раунд Гвоздик активніше і точніше, хоча поки не вкладається в удари.

1 раунд: Відразу Гвоздик зайняв центр рингу і спокійно перевіряв Нгумбу, однак поки прицільного удару ніхто не завдав.

Поєдинок розпочався!

Чемпіон світу Олександр Гвоздик виходить на ринг.

Дуду Нгумбу виходить на ринг.

Тедді Атлас дає останні настанови своєму подопічному перед поєдинком.

Далі на нас чекає бій Олександра Гвоздика проти Дуду Нгумбу

Нічия за підсумком двобою.

Заврешився головний бій андеркарту, судді підраховують бали, після чого вже Олександр Гвоздик буде захищати свій титул.

Литовський спортсмен активніше проводить поєдинок.

Зовсім скоро розпочнеться головний бій андеркарту.

Олександр Гвоздик вже прибув до будівлі.

Нагадаємо, суперник Гвоздика уже перемагав українців. Як Нгумбу відібрава чемпіонський пояс Узелкова

Гвоздик розповів, що планує об'єднати титули чемпіона світу цього року.

Нгумбу заявив, що переможе Гвоздика.

На думку букмекерів, Гвоздик взагалі не відчує жодних проблем у цій дуелі.

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу WBC проти француза Дуди Нгумбу.

  Важливо: Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019

Нагадаємо, що 2 грудня 2018 року харків'янин жорстко нокаутував Адоніса Стівенсона та став чемпіоном світу за версією WBC.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Бій відбудеться у Філадельфії (США) у ніч з суботи на неділю, 31 березня.

Поєдинок розпочнеться не раніше 4:50 за київським часом.

  Дивіться також: Божевільний нокаут від Гвоздика очима вболівальників. ВІДЕО

Напередодні суперники провели традиційне зважування.

Джерело - Чемпіон.

#Гвоздик, #Нгумбу, #WBC
Коментарі ()