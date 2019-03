Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було

Перший захист титулу WBC українським чемпіоном

Двобій завершується, Нгумбу не може продовжити бій! Олександр Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6 — Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2019

5 раунд: Тримається Нгумбу за ногу, пауза в поєдинку.

4 раунд: Багато клінчів від Нгумбу, за що рефері його попереджає поки на словах. У кінцівці у Гвоздика пройшло пару точних комбінацій, але француз лише танцює.

3 раунд: Українець знову домінує, хороші удари справа пройшли від Гвоздика, однак Нгумбу стоїть намагався відповісти, однак чіткої серії ми не побачили.

2 раунд: У тому ж ключі пройшов і другий раунд Гвоздик активніше і точніше, хоча поки не вкладається в удари.

1 раунд: Відразу Гвоздик зайняв центр рингу і спокійно перевіряв Нгумбу, однак поки прицільного удару ніхто не завдав.

Поєдинок розпочався!

Чемпіон світу Олександр Гвоздик виходить на ринг.

We've got a World Title Fight on deck! 👏#TheNail v Ngumbu | @ESPN pic.twitter.com/2jXd7SoDdo — Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2019

Дуду Нгумбу виходить на ринг.

Тедді Атлас дає останні настанови своєму подопічному перед поєдинком.

@TeddyAtlasReal gives final instructions to Oleksandr Gvozdyk for his first @WBCBoxing light heavyweight world title defense vs @DoudouNgumbu coming up next on @trboxing on @espn from @2300Arena in Philly. pic.twitter.com/dG4luZSqHY — Bernardo Osuna (@osunaespn) March 31, 2019

Далі на нас чекає бій Олександра Гвоздика проти Дуду Нгумбу

Нічия за підсумком двобою.

Заврешився головний бій андеркарту, судді підраховують бали, після чого вже Олександр Гвоздик буде захищати свій титул.

Литовський спортсмен активніше проводить поєдинок.

#MeanMachine starting to pick up steam in this one. What do you score it? #TheNail v Ngumbu pic.twitter.com/l0dPzzAbAF — Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2019

Зовсім скоро розпочнеться головний бій андеркарту.

One of the welterweight division's top contenders, Egidijus Kavaliauskas, takes on Philly native Ray Robinson🥊#MeanMachine v Robinson | @ESPN pic.twitter.com/j0DkfdLzjR — Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2019

Олександр Гвоздик вже прибув до будівлі.

Гвоздик розповів, що планує об'єднати титули чемпіона світу цього року.

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу WBC проти француза Дуди Нгумбу.

Нагадаємо, що 2 грудня 2018 року харків'янин жорстко нокаутував Адоніса Стівенсона та став чемпіоном світу за версією WBC.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Бій відбудеться у Філадельфії (США) у ніч з суботи на неділю, 31 березня.

Поєдинок розпочнеться не раніше 4:50 за київським часом.

Напередодні суперники провели традиційне зважування.

