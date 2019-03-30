Гвоздик - Нгумбу: ставки букмекерів

Чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик проведе перший поєдинок за збереження титулу.

Актуально: Гвоздик - Нгумбу: ОНЛАЙН

Українець вийде у ринг проти представника Франції - Дуду Нгумбу. На думку букмекерів, Гвоздик взагалі не відчує жодних проблем у цій дуелі. На перемогу Гвоздика приймаються ставки у розмірі 1,01.

Нічия - 33. Перемога Нгумбу є чимось малоймовірним - 23,5.

Бій Гвоздик - Нгумбу відбудеться 30 березня у Філадельфії.

Нагадаємо, Гвоздик переважив Нгумбу напередодні першого захисту титулу.

Також, Гвоздик не картає себе за травму Стівенсона.

Джерело - Чемпіон.