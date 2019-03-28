Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019

Не пропустіть бій чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика з французом Дуду Нгумбу. Поєдинок відбудеться у ніч з 30.03.2019 на 31.03.

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Трансляція бою Гвоздик - Нгумбу дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням.

Поєдинок Гвоздик - Нгумбу: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Інтер.

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Не пропустыть бій, який розпочнеться приблизно о 04:50.

Нагадаємо, що раніше Олександр Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона та здобув титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Джерело - Чемпіон.