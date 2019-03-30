Чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведе перший добровільний захист титулу проти француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

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Суперник Гвоздика добре знайомий українським уболівальникам.

16 березня 2013 року, в київському Палаці спорту українець В'ячеслав Узелков не зміг відстояти свій титул Інтерконентального чемпіона WBO в напівважкій вазі.

Узелков несподівано програв у 12-раундовому поєдинку одноголосним рішення суддів французу конголезького походження Дуду Нгумбу.

Рахунок суддівських записок 116-112, 115-113, 115-113 на користь Нгумбу,

Нагадаємо, Гвоздик переважив Нгумбу напередодні першого захисту титулу.

Також, Гвоздик не картає себе за травму Стівенсона.

Джерело - Чемпіон.

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