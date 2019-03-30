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Гвоздик переважив Нгумбу напередодні першого захисту титулу

Сьогодні 10:40 607 0
Гвоздик переважив Нгумбу напередодні першого захисту титулу

Український боксер важче свого опонента майже на 200 грамів.

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик готується до першого в кар'єрі захисту чемпіонського титулу.

Напередодні його поєдинку з французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО) відбулася процедура зважування. Українець виявився важчим за свого опонента  майже на 200 грамів - 79,24 кілограма проти 79,06 у суперника.

На тижні стало відомо, що Олександра в Філадельфії підтримають більше 300 українських уболівальників, а всі квитки на поєдинок були розпродані.

Нагадаємо, 31 березня Гвоздик проведе перший захист титулу проти француза Дуду Нгумбу

Раніше, у грудні Гвоздик нокаутував Стівенсона. Після бою канадському боксеру стало погано - його госпіталізували й ввели у штучну кому. В кінці грудня Адоніс вийшов з коми і почав відновлюватися.

Джерело - Чемпіон.

#Гвоздик, #Нгумбу, #бокс
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