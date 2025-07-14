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Дочка легендарного Шумахера здобула два чемпіонства з рейнінгу

Руслан Травкін — 14 липня 2025, 04:14
Дочка легендарного Шумахера здобула два чемпіонства з рейнінгу
Джина Шумахер
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Джина Шумахер, донька легендарного гонщика Міхаеля Шумахера, виграла два "золота" на престижному турнірі World Reining Championship.

Про це повідомила пресслужба Федерації рейнінгу Німеччини.

В індивідуальному заліку 28-річна спортсменка та її кінь набрали 222,5 бали, що дозволило впевнено виграти перше місце.

Ще одну перемогу Джина здобула у командних змаганнях. Її напарниками були Еліас Ернст та Йоханнес Гайль. Вона набрала 222 очки, що стало головною запорукою успіху команди в класі Senior Professional Riders.

У 2019 році донька Міхаеля ставала чемпіонкою Європи в цьому виді спорту. Також здобувала нагороди на різних змаганнях у США.

Рейнінг (Reining) – це дисципліна кінного спорту, що походить зі США, і є частиною вестерн-верхової їзди. Її часто називають "дресурою по-ковбойськи", бо вершник і кінь виконують складні маневри на швидкості, демонструючи контроль, плавність і точність. Рейнінг став спортивною дисципліною у США в середині XX ст.

Під час заїзду за виконання різних завдань жокей та кінь отримують бали.

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