Дочка легендарного Шумахера здобула два чемпіонства з рейнінгу

Джина Шумахер, донька легендарного гонщика Міхаеля Шумахера, виграла два "золота" на престижному турнірі World Reining Championship.

Про це повідомила пресслужба Федерації рейнінгу Німеччини.

В індивідуальному заліку 28-річна спортсменка та її кінь набрали 222,5 бали, що дозволило впевнено виграти перше місце.

Ще одну перемогу Джина здобула у командних змаганнях. Її напарниками були Еліас Ернст та Йоханнес Гайль. Вона набрала 222 очки, що стало головною запорукою успіху команди в класі Senior Professional Riders.

У 2019 році донька Міхаеля ставала чемпіонкою Європи в цьому виді спорту. Також здобувала нагороди на різних змаганнях у США.

Congratulations 🎉



Gina is World Champion Reining 2025#KeepFightingMichael pic.twitter.com/FtmbsXKfDJ — Michael Schumacher (@_MSchumacher) July 13, 2025

Рейнінг (Reining) – це дисципліна кінного спорту, що походить зі США, і є частиною вестерн-верхової їзди. Її часто називають "дресурою по-ковбойськи", бо вершник і кінь виконують складні маневри на швидкості, демонструючи контроль, плавність і точність. Рейнінг став спортивною дисципліною у США в середині XX ст.

Під час заїзду за виконання різних завдань жокей та кінь отримують бали.

Син легендарного пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера, Мік, може стати пілотом одинадцятої команди Формули-1, що з'явиться в сезоні-2026 – Каділлак.