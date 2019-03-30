Дуду Нгумбу впевнений в своїй перемозі над українцем Олександром Гвоздиком в поєдинку за титул WBC у напівважкій вазі.
Про це він заявив порталу boxing247.com.
"Це чудова можливість зустрітися з найкращим напівважковаговиком світу. Після 12 років і 46 боїв у професійній кар'єрі я отримав титульний шанс і битимуся відразу за найпрестижніший з поясів", - сказав француз.
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"Гвоздик - великий чемпіон і я відчуваю до нього величезну повагу. Він завоював титул у складному бою зі Стівенсоном. Але я досвідченіший і хочу використати цю перевагу", - підсумував Нгумбу.
Нагадаємо, Чемпіон проведе онлайн-трансляцію поєдинку.
Напередодні суперники провели традиційне зважування.
Джерело - isport.ua.