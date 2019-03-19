Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер порівняв свого наступного суперника Домініка Брізіла з мухою.
Про це повідомляє xsport.ua.
"Радий, що це обов'язковий бій. Для мене такі претенденти, немов настирливі комахи. Так що я приплесну цю дзижащу муху. Є особистий мотив, і я не був настільки радий можливості когось розмотати з дня бою проти Стіверна", - заявив Вайлдер.
Нагадаємо, Вайлдер та Брізіл зустрінуться вже в травні.
Важливо: WBA зобов'язала Усика провести захист титулу з Лєбєдєвим.
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Джерело - xsport.ua.