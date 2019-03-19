Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер порівняв свого наступного суперника Домініка Брізіла з мухою.

Про це повідомляє xsport.ua.

"Радий, що це обов'язковий бій. Для мене такі претенденти, немов настирливі комахи. Так що я приплесну цю дзижащу муху. Є особистий мотив, і я не був настільки радий можливості когось розмотати з дня бою проти Стіверна", - заявив Вайлдер.