Усик заспівав пісню на честь київського Динамо

Боксер залишається вірним киянам незважаючи ні на що

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) у своєму Instagram поділився відеозаписом з піснею, яку боксер присвятив київському Динамо після домашньої поразки клубу лондонському Челсі (0:5) в рамках 1/8 Ліги Європи.

Нагадаємо, що Динамо не виплатило гравцям преміальні за Лігу Європи.

Раніше Усик закликав уболівальників відвідати поєдинок.

Джерело - Чемпіон.

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