WBA зобов'язала Усика провести захист титулу з Лєбєдєвим

Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика провести обов'язковий захист чемпіонського поясу в поєдинку з екс-чемпіоном світу в цьому ж дивізіоні Денисом Лєбєдєвим.
Про це повідомляє ESPN.
Промоутерські торги призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 000 доларів, а розподіл складе 75% для українця і 25% для росіянина.
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Відзначається, що команда Усика навряд чи братиме участь в торгах через майбутнє підняття українця у вазі.
Усик володіє поясом WBA в першій важкій вазі, який при переході в суперважку стане вакантним.
Нагадаємо, екс-чемпіон світу вважає, що Усик забере всі пояса в суперважкій вазі.
Також, у команді Лєбєдєва прокоментували відмову Усика битися з росіянином.
Джерело - ESPN.