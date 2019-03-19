WBA зобов'язала Усика провести захист титулу з Лєбєдєвим

39-річний боксер є чемпіоном WBA у відпустці

Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика провести обов'язковий захист чемпіонського поясу в поєдинку з екс-чемпіоном світу в цьому ж дивізіоні Денисом Лєбєдєвим.

Про це повідомляє ESPN.

Промоутерські торги призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 000 доларів, а розподіл складе 75% для українця і 25% для росіянина.

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Відзначається, що команда Усика навряд чи братиме участь в торгах через майбутнє підняття українця у вазі.

Усик володіє поясом WBA в першій важкій вазі, який при переході в суперважку стане вакантним.

Нагадаємо, екс-чемпіон світу вважає, що Усик забере всі пояса в суперважкій вазі.

Також, у команді Лєбєдєва прокоментували відмову Усика битися з росіянином.

Джерело - ESPN.