Хей: Белью добре контратакував, але його підвела фізична форма

Британський важковаговик Девід Хей вважає, що ніхто не очікував гідного опору від Тоні Белью у поєдинку проти Олександра Усика.

Слова британця передає Xsport з посиланням на vringe.com.

"Думаю, він дуже добре боксував. На моїй карті він випереджав Усика на 1 очко, коли зупинили бій. Він здорово контратакував. І дав чемпіону більше проблем, ніж хто-небудь до нього. Але, на жаль, його підвела фізична форма. Усик дуже хороший, великий чемпіон. Ніхто не очікував, що Белью закотить йому такий важкий бій. Багато хто взагалі не вірив, що Тоні виграє хоча б раунд.

Актуально: Усик жорстко нокаутував Белью

На мою думку, раунди №2, 3 і 4 він взяв дуже впевнено. Але, як то кажуть, курчат по осені рахують. На жаль, він швидко втомився в бою з Усиком, одним з кращих бійців в світі, який ще й перебуває на піку форми. Чому про це ніхто не говорить? Усик в ідеальному віці для крузера. У нього на руках всі чемпіонські титули. Він виграв все і всюди: Олімпійські ігри, чемпіонат світу і Європи, WBSS, титульні бої, а тепер і захистив звання абсолютного чемпіона світу. Він уже починає збирати арени. Белью програв великому бійцю. Чемпіону, який ще не один рік залишатиметься на вершині боксу", — сказав Хей.