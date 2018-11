Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик виграв свій перший захист чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO, які здобув у бою проти росіянина Мурата Гассієва.

Українець у восьмому раунді жорстко нокаутував британця Тоні Белью.

What a fight 👏



👑👑👑👑👑 #AndStill @usykaa stops @TonyBellew in round number 8 to retain his Cruiserweight World Titles #UsykBellew pic.twitter.com/gElnsTeSZ7