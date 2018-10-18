Двох українців назвали найкращими боксерами століття

Українці Володимир Кличко і Василь Ломаченко визнанні найкращими боксерами 21-го століття в своїх вагових категоріях.

За версією порталу Max Boxing.

Володимир Кличко став найкращим у важкій вазі, в якій володів поясами WBO, IBF, IBO, WBA і The Ring.

Василя Ломаченка визнали найкращим в напівлегкій вазі. Українець був чемпіоном світу за версією WBO в цій ваговій категорії, але цьго року піднявся в легку вагу. Ломаченко провів в напівлегкій вазі 5 поєдинків, завершивши всі достроково.

Найкращі боксери 21-го століття в своїх вагових категоріях за версією Max Boxing:

• Важка вага - Володимир Кличко

• Напівважка вага - Рой Джонс-молодший

• Суперсередня вага-Андре Уорд

• Середня вага - Бернард Хопкінс

• Перша середня вага - Рональд Райт

• Напівсередня вага - Флойд Мейвезер

• Перша напівсередня вага - Теренс Кроуфорд

• Легка вага - Хуан Мануель Маркес

• Напівлегка вага - Василь Ломаченко

• Перша напівлегка вага - Кріс Джон

• Найлегша вага - Менні Пакьяо

• Перша найлегша вага - Шінсуке Яманака

• Друга найлегша вага - Наойя Інуе

Нагадаємо, Мурат Гассієв все ще сподівається отримати бій-реванш проти Олександра Усика.

Американець Джервонта Девіс пообіцяв зламати Василя Ломаченка.

Джерело - Чемпіон.