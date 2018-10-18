Двох українців назвали найкращими боксерами століття

Українці Володимир Кличко і Василь Ломаченко визнанні найкращими боксерами 21-го століття в своїх вагових категоріях.
За версією порталу Max Boxing.
Володимир Кличко став найкращим у важкій вазі, в якій володів поясами WBO, IBF, IBO, WBA і The Ring.
Василя Ломаченка визнали найкращим в напівлегкій вазі. Українець був чемпіоном світу за версією WBO в цій ваговій категорії, але цьго року піднявся в легку вагу. Ломаченко провів в напівлегкій вазі 5 поєдинків, завершивши всі достроково.
Найкращі боксери 21-го століття в своїх вагових категоріях за версією Max Boxing:
• Важка вага - Володимир Кличко
• Напівважка вага - Рой Джонс-молодший
• Суперсередня вага-Андре Уорд
• Середня вага - Бернард Хопкінс
• Перша середня вага - Рональд Райт
• Напівсередня вага - Флойд Мейвезер
• Перша напівсередня вага - Теренс Кроуфорд
• Легка вага - Хуан Мануель Маркес
• Напівлегка вага - Василь Ломаченко
• Перша напівлегка вага - Кріс Джон
• Найлегша вага - Менні Пакьяо
• Перша найлегша вага - Шінсуке Яманака
• Друга найлегша вага - Наойя Інуе
Нагадаємо, Мурат Гассієв все ще сподівається отримати бій-реванш проти Олександра Усика.
Американець Джервонта Девіс пообіцяв зламати Василя Ломаченка.
Джерело - Чемпіон.