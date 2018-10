Американський чемпіон пообіцяв зламати Ломаченка

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Джервона Девіс обіцяє неприємності Василеві Ломаченку.

Про це Девіс написав у twitter.

Американець відреагував на коментар про те, що український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко є його найстрашнішим нічним кошмаром.

Раніше Ломаченко заявив, що готовий битися з Девісом, але тільки в легкій вазі (до 61,2 кг), а не у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), де виступає американець.

Наступний бій Ломаченко проведе проти пуерториканця Хосе Педраси, який відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.

Nah he not. I will break him...actually my biggest fear is thinking someone my friend and they end up .... me over petty money https://t.co/qPK0LoJrLv