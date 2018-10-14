Гассієв: Реванш з Усиком хочу провести якнайшвидше

Росіянин Мурат Гассієв відновлюється від травми та хоче, якнайшвидше провести реванш з Олександром Усиком.

Про це повідомляє Р-спорт.

"Зараз потрібно одужати, а реванш з Усиком я б, звичайно, хотів провести, і якнайшвидше. Мені зробили операцію, ми проходимо курс відновлення. Щойно можна буде тренуватися, приступимо. Сподіваюся, найближчим часом розпочну тренування і в новому році з новими силами повернуся на ринг", - сказав Гассієв.

Нагадаємо, колишній суперник Усика - Майкл Хантер, впевнений у перемозі українця над Ентоні Джошуа.

Раніше, Тоні Белью заявив, що Олександр Усик наполіг на пункті про реванш у контракті на бій.

Джерело - Р-спорт.