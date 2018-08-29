Мак-Грегор відмовися від допомоги, що запропонувала сім'я Майвезера

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор відмовився займатися в залі Флойда Мейвезера. Легендарний боксер пропонував ірландцеві попрацювати у його залі в Лас-Вегасі.

"До біса всіх Мейвезерів. Між нами немає миру. Виходь на бій або піди з дороги", - сказав Мак-Грегор.

Нагадаємо, Мак-Грегор готується до бою проти чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Поєдинок відбудеться 6 жовтня.

Нагадаємо, що влітку 2017 року Мейвезер переміг Мак-грегора в боксерському поєдинку, отримавши рекордний гонорар.

Джерело - sport.ua.