Мак-Грегор відмовися від допомоги, що запропонувала сім'я Майвезера

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор відмовився займатися в залі Флойда Мейвезера. Легендарний боксер пропонував ірландцеві попрацювати у його залі в Лас-Вегасі.
"До біса всіх Мейвезерів. Між нами немає миру. Виходь на бій або піди з дороги", - сказав Мак-Грегор.
Нагадаємо, Мак-Грегор готується до бою проти чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.
Поєдинок відбудеться 6 жовтня.
Нагадаємо, що влітку 2017 року Мейвезер переміг Мак-грегора в боксерському поєдинку, отримавши рекордний гонорар.
Джерело - sport.ua.