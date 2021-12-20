Президент федерації біатлону України розповів про очікування від майбутньої Олімпіади

Збірна України буде боротися за медалі на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це заявив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Боротимемося ми в кожній гонці на Олімпіаді, використовуватимемо кожен шанс. І, гадаю, що у Пекіні мають виглядати конкурентоспроможно. Але якщо виділяти одну гонку, то змішана естафета", - заявив функціонер.

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"Зараз уже з'явилася ясність – як ми добиратимемося до Пекіна. Заключний збір перед вильотом до Китаю команда проведе в Антгольці, поєднуючи його з етапом Кубка світу. А вже звідти 26 січня літаками з Мюнхена до Франкфурта, потім прямим рейсом - з Франкфурта до Пекіна", - розповів Бринзак.

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