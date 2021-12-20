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Бринзак: Фінансування біатлону уріжеться наполовину

Сьогодні 12:41 137 0
Бринзак: Фінансування біатлону уріжеться наполовину
Бринзак: Фінансування біатлону уріжеться наполовину
#Бринзак

Джерело - biathlon.com.uа.

В Україні різко уріжуть фінансування біатлону.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Фінансові перспективи біатлону загалом? Тут поки що новини не найоптимістичніші. Поки що, якщо виходити з інформації, яку до нас довели, фінансування біатлону урізається майже наполовину. Це трохи дивно, бо загалом бюджет міністерства збільшується вдвічі. Я поки що ні з ким не зустрічався з цього приводу. Зараз головне – Олімпійські Ігри, а вже ближче до весни будемо займатися цим питанням", - відзначив Бринзак.

Раніше, українки провалили мас-старт на Кубку світу в Ансі.

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