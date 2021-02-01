Санітра: Я завжди готовий очолювати дві команди

Головний тренер збірної України Юрай Санітра готовий продовжувати працювати з двома командами.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи комфортно вам працювати з дівчатами? На цей час я можу сказати, що з роботою на дві команди справляюся без проблем. З чоловіками ми вже довше працюємо. З жінками мені потрібно було трохи часу, щоб познайомитися ближче. Але я задоволений тим, що вдалося створити гарну робочу атмосферу в команді. Тому що всі вже дорослі спортсменки, які вже самі знають, що і як робити. А це вже такий перший крок в цьому сезоні, який я вважаю позитивним. У забезпеченні команди на цей час я не бачу питань, щоб тренерський штаб не впорався з організацією тренувального процесу у жінок.

Чи готовий на наступний сезон знову очолювати дві команди? Знову повторюю, що це питання не до мене. Але я завжди готовий", - сказав Санітра.