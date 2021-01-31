Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбулася одиночна змішана естафета.
Збірну України представляли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина. Наші біатлоністи прийшли на фініш 5-ми.
Перемогу здобула збірна Німеччина. Другими прийшли французи, трійку замкнули спортсмени з Росії.
Чемпіонат Європи з біатлону
Душники-Здруй (Польща)
Одиночна змішана естафета.
31 січня
1. Німеччина (0+5) 35:01,6
2. Франція (1+8) +21,0
3. Росія (0+6) +26,7
4. Італія (0+7) +29,1
5. Україна (0+6) +46,6