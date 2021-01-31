 Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Прима вирвав перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Вчора 14:33 10690 3
Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:07 589
Визначився склад збірної України на чемпіонат світу в Поклюці
Сьогодні 09:29 588
Палмейрас обіграв Сантос та виграв Кубок Лібертадорес
Сьогодні 00:12 2143
Донбас по булітах обіграв Кременчук в УХЛ
Вчора 19:32 1820
Реал у меншості поступився Леванте у Ла-Лізі
Вчора 19:07 1728
Динамо поступилося Лудогорцю у товариському матчі
Вчора 18:11 2565
Україна вийшла на 3 місце в медальному заліку чемпіонату Європи
Вчора 15:40 1248
Бех потрапила у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті Європи
Вчора 12:08 1245
Київ-Баскет програв болгарам та вийшов з групи Кубку Європи ФІБА
29.01.2021 19:54 1003 1
Блоги
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 442
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки Valeriy Ruchka
Вчора 15:43 1582
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
Вчора 13:37 1076
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:30 571
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння Valeriy Ruchka
Вчора 11:23 741
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:39 Біатлон Санітра назвав попередній склад на чоловічу естафету на чемпіонаті світу 52
14:26 Футбол Мессі отримав понад 500 млн євро за 4 роки контракту з Барселоною 177
14:08 Футбол РБ Лейпциг - Баєр Леверкузен 1:0. Огляд матчу 178
13:51 Футбол Соболь у старті Брюгге на матч зі Стандартом 207
13:40 ММА Вайт: Найкращий боєць зараз - Хабіб, але найвеличніший - Джонс 307
13:26 Біатлон Чемпіонат Європи. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 3862
13:26 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн змішану естафету 3783
13:25 Футбол Баварія Мюнхен - Гоффенгайм 4:1. Огляд матчу 272
13:08 Футбол Рубін оголосив про перехід Данченка в АЕК 332
12:52 Теніс Бондаренко і Кіченок поступилися в першому колі Gippsland Trophy 344
12:38 Футбол Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка 884
12:24 Футбол Реал Мадрид - Леванте 1:2. Огляд матчу 598
12:22 Блог Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника 452
12:07 Біатлон Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи 589
12:00 Пряма трансляція Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE 856
11:53 Теніс Цуренко поступилася Саснович у першому колі Gippsland Trophy 496
11:40 Футбол Шахтар скасував третій спаринг на зборах у Туреччині через коронавірус 741
11:37 Пряма трансляція Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 20 туру Серії А. LIVE 839
11:26 Бокс Поєдинок Мейвезер - Пол скасований через коронавірус 506
11:14 Біатлон ЧЄ. Одиночна змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 4466
11:09 Футбол Спортінг цікавиться Яремчуком 807
10:54 Футбол Лудогорець - Динамо 2:1. Огляд матчу 888
10:39 Футбол АЕК домовився з Рубіном щодо трансферу Данченка 797
10:26 Футбол Дембеле готовий продовжити контракт з Барселоною 760
10:12 Футбол Ель-Шаараві повернувся у Рому 708

Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи

Сьогодні 12:07 589 0
Збірну України представляли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина
Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України представляли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина. Наші біатлоністи прийшли на фініш 5-ми.

Перемогу здобула збірна Німеччина. Другими прийшли французи, трійку замкнули спортсмени з Росії.

Чемпіонат Європи з біатлону
Душники-Здруй (Польща)
Одиночна змішана естафета.
31 січня
1. Німеччина (0+5)  35:01,6
2. Франція (1+8)  +21,0
3. Росія (0+6)  +26,7
4. Італія (0+7)  +29,1
5. Україна (0+6)  +46,6

Раніше Прима вирвав перемогу в гонці переслідування.

Коментарі ()