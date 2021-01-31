Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи

Збірну України представляли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй у рамках чемпіонату Європи з біатлону сезону-2020/2021 років відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України представляли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина. Наші біатлоністи прийшли на фініш 5-ми.

Перемогу здобула збірна Німеччина. Другими прийшли французи, трійку замкнули спортсмени з Росії.

Чемпіонат Європи з біатлону

Душники-Здруй (Польща)

Одиночна змішана естафета.

31 січня