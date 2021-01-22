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Дудченко: Я більше задоволений, ніж розчарований

Сьогодні 21:33 116 0
Антон Дудченко прокоментував результат в індивідуальній гонці на Кубку світу
Дудченко: Я більше задоволений, ніж розчарований
#Дудченко

Джерело - suspilne.media.

Український біатлоніст Антон Дудченко відреагував на свій найкращий результат на Кубках світу.

Про це розповів сам біатлоніст

"Я трохи навіть боявся стартувати [в Антгольці] після минулорічного чемпіонату світу, у мене тут були не дуже гарні результати. Але я розумів, що в індивідуальній гонці з гарною стрільбою можна бути досить високо. Тому переживання як завжди перед стартом були, але задоволений, що все так склалося.

На рубежах відпрацював, і на трасі більш-менш нормально працював, лижі теж були дуже гарні сьогодні, дякую сервісу. Мені допомагала підтримка по дистанції: коли дають інформацію, то можеш краще орієнтуватися. Десь додати, десь трохи скинути, зробити більше акцент на стрільбу.

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Усе четверте коло в голові думки думки, що вже три "нулі" у мене є і потрібно зібратися на останню стрільбу, не розгубити це все. Досить хвилювався, але вдалося впоратися і відпрацювати на нуль".

Програш призовому місцю в 0.3 секунди - чи міг їх відіграти? Якщо зробити аналіз, то можна було відіграти 0.3 секунди на рубежах. Не можу працювати швидко на стрільбі лежачи, не знаю чому. Якщо починаю стріляти швидше, то йдуть промахи. Але сьогодні була така гонка, що краще п'ять секунд втратити, але відстрілятися чисто.

Є де зняти ці 0.3 секунди. Але гонка уже пройшла - ми нічого не можемо змінити.

Я задоволений гонкою, це мій найкращий результат. До того ж я вперше пройшов чотири рубежі без штрафу. Розумію, що 0.3 секунди можливо було відіграти.

Але сьогодні такий результат. Я більше задоволений, ніж розчарований", - розповів Дудченко.

Нагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.

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