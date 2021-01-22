Дудченко вперше у кар’єрі побіжить мас-старт на Кубку світу

Антон Дудченко здобув найкращий результат у кар'єрі

Український біатлоніст Антон Дудченко у чоловічій індивідуальній гонці показав найкращий результат у кар'єрі.

Дудченко фінішував на п'ятому місці - це найкращий результат у його кар'єрі та найкращий результат чоловічої збірної України в сезоні.

Це дозволило йому відібратися в мас-старт в Антгольці: Дудченко впевнено увійшов в ТОП-5 найкращих на етапі серед тих, хто не входить в ТОП-25 загального заліку.

Для 24-річного Дудченка це буде перша в кар'єрі участь в мас-старті на Кубку світу. Інші представники України на гонку не відібралися.

дНагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.