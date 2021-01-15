Норвезьку біатлонісітку відвезла швидка прямо з гонки

Тандреволл впала після другої стрільби і не зуміла піднятися самостійно

Джерело - NRK.

Норвезька біатлоністка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл зійшла з дистанції в спринтерській гонці на 6-му етапі Кубка світу в Обергофі через проблеми з серцем.

Про це заявила сама спортсменка.