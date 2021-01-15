Норвезьку біатлонісітку відвезла швидка прямо з гонки

Джерело - NRK.
Норвезька біатлоністка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл зійшла з дистанції в спринтерській гонці на 6-му етапі Кубка світу в Обергофі через проблеми з серцем.
Про це заявила сама спортсменка.
"Це фібриляція серця. Коли я йшла після останнього пострілу, у мене було дуже погане самопочуття і я фактично втратила абсолютно всіх сил.
Я одразу впізнала симптоми. Раніше подібне відбувалося лише одного разу, більше чотирьох років тому. Тоді мене обстежили і в Німеччині, і вдома в Осло і ніяких відхилень не виявили. Я також перевіряла серце перед нинішнім сезоном, ніяких недоліків виявлено не було.
Зараз я не дуже налякана або стурбована. Просто шкодую про те, що трапилося. Звичайно, ми подивимося, як я себе буду почувати завтра, але зараз план такий, що я продовжу виступати, як і планувала", - наводить слова Тандреволл.