Підручний: Після фінішу думав, що ходом програв менше

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний задоволений своєю стрільбою в естафеті на третьому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені.

Про це заявив сам спортсмен.

"Самопочуття краще, ніж те, яке було під час спринтерської гонки. Краще біглося, вже не було такого відчуття, як у п’ятницю, коли я просто був безсилий і мене "вирубало".

Звичайно, за відчуттями біглося краще, хоч відставання і велике. Після фінішу думав, що ходом програв менше, але глянув на статистику, а там відставання ногами досить велике. Мене це не дуже радує. Сказати, чому так - важко. Це буде звучати як виправдання, тому об’єктивної відповіді у мене немає.

З огляду на ті умови, які були - я досить нормально впорався зі стрільбою", - сказав Підручний.