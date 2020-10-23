Віта Семеренко, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, перебуває у хорошій фізичній формі та психологічному настрої.

Про це заявив старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Ні я, ні наш лікар не знаємо, який стан організму у Віти Семеренко після перенесеного захворювання, тому ми обережно готували перші дні тренувань для неї. Вона приєдналася до команди в хорошій фізичній формі та психологічному настрої.

Віта вже виконує навантаження, додаючи маленькими кроками те, що не могла виконувати впродовж двох тижнів вдома. Але бачу, що до старту сезону вона може бути нормально готова для хороших виступів. Добре, що в неї не було жодних симптомів, але вірус був підтверджений двома тестами. Вона не мала температури, не було кашлю - жодних додаткових ускладнень. Я думаю, що це не вплине на її підготовку найближчим часом та в майбутньому", - сказав Санітра.