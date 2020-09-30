Підручний поборов коронавірус та повернувся до тренувань

Джерело - Чемпіон.
Український біатлоніст Дмитро Підручний здав негативний тест на коронавірус.
Про це розповів сам біатлоніст.
"Ура. Є перший негативний тест на коронавірус. Чекаю завтра на ще один, і можна їхати з командою на збори.
Можна задуматися, наскільки правдивим був перший позитивний результат тесту. 5 днів в ізоляції і без тренувань на свіжому повітрі - як тільки отримав результат, відразу ж пішов на тренування", - розповів Підручний.
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Ура😁Є перший негативний тест на #covid_19 , чекаю завтра на ще один, і можна їхати з командою на збори 😁😊Можна задуматися, наскільки був правдивий перший позитивний результат тесту 🤔🤔🤔 5 днів на ізоляції та без тренувань на свіжому повітрі 😢 Як тільки отримав результат, зразу ж пішов на тренування 😊🤤🤤🤤
Нагадаємо, Абрамова пропустить біатлонний сезон через вагітність.