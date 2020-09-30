Підручний поборов коронавірус та повернувся до тренувань

Український біатлоніст Дмитро Підручний здав негативний тест на коронавірус.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Ура. Є перший негативний тест на коронавірус. Чекаю завтра на ще один, і можна їхати з командою на збори.

Можна задуматися, наскільки правдивим був перший позитивний результат тесту. 5 днів в ізоляції і без тренувань на свіжому повітрі - як тільки отримав результат, відразу ж пішов на тренування", - розповів Підручний.