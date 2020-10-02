У Семеренко виявили коронавірус

Біатлоністка не поїхала на збори зі збірною України

Віта Семеренко здала позитивний тест на коронавірус та не полетіла зі збірною України на збір в Рупольдинг.

Про це повідомляє XSport.

Біатлоністка приєднається до команди після свого одужання.

Всього в Рупольдинг в складі першої команди полетіли сім біатлоністів і п'ять біатлоністок:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

Жінки: Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Катерина Бех, Юлія Журавок.

У Німеччині збірна тренуватиметься до 10 жовтня, після чого відправиться до австрійського Рамзау.

Раніше, Підручний поборов коронавірус та повернувся до тренувань.