Прима: Чотири промахи - не найкращий показник для індивідуальної гонки

Українському біатлоністу Артему Примі в індивідуальній гонці нормально почував себе на лижні.

Про це він заявив в інтерв'ю UA: Перший.

"Погода... Тут часто буває поривчастий вітер то праворуч, то ліворуч. Гонкою, звичайно ж, незадоволений. Початок був непоганий - нормально почував себе на лижні і якби так і залишився один промах - було б добре. На третьому рубежі піднявся вітер - я зробив поправку, але два махи - це багато, плюс ще один додав на стійці. У підсумку 4 промахи, а це явно не найкращий показник для індивідуальної гонки.

На початку гонки ходом відчував себе добре, намагався розкотисто йти - перші два кола було здорово. Потім розладналася стрільба, і все пішло не за планом", - зазначив Прима.