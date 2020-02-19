 Прима: Чотири промахи - не найкращий показник для індивідуальної гонки | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима: Чотири промахи - не найкращий показник для індивідуальної гонки

Сьогодні 19:40 220 0
Українець на стрільбі промахнувся 4 рази
Прима: Чотири промахи - не найкращий показник для індивідуальної гонки
#Прима, #ЧС

Джерело - UA: Перший.

Українському біатлоністу Артему Примі в індивідуальній гонці нормально почував себе на лижні.

Про це він заявив в інтерв'ю UA: Перший.

"Погода... Тут часто буває поривчастий вітер то праворуч, то ліворуч. Гонкою, звичайно ж, незадоволений. Початок був непоганий - нормально почував себе на лижні і якби так і залишився один промах - було б добре. На третьому рубежі піднявся вітер - я зробив поправку, але два махи - це багато, плюс ще один додав на стійці. У підсумку 4 промахи, а це явно не найкращий показник для індивідуальної гонки.

На початку гонки ходом відчував себе добре, намагався розкотисто йти - перші два кола було здорово. Потім розладналася стрільба, і все пішло не за планом", - зазначив Прима.

Раніше, Прима посів 36-е місце в індивідуалці.

Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.

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